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Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, lüks eviyle gündem oldu

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, lüks eviyle gündem oldu Sosyal medyada aktif olan ve her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan oyuncu Şükran Ovalı, bu defa doğum günü pozlarıyla adından söz ettirdi.