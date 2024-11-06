Canlı yayında sevgilisiyle öpüşmüştü! Wanda Nara'dan açıklama geldi

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kızlarının annesi eşi Wnda Nara dikkat çeken paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Rap sanatçısı L-Gante ile canlı yayında öpüşen Wanda Nara, Icardi ile ilişkisi hakkında Galatasaray taraftarlarına mesaj yolladı.

Yeni ilişkisinde çok mutlu olduğunu söyleyen Nara şunları yazdı:

TARAFTARA MESAJ

"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için her durumu bilmeli.

"MUTSUZ BİR İLİŞKİDE KALAMAM"

Çocuklarımın masraflarını tek başıma karşılıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum.

"BEN İYİ BİR ANNEYİM"

Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. İyi bir aile fotoğrafı göstermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutlu olduğum sürece öyleydim, bu sona erdiğinde yoluma devam etmek benim için en samimi şeydir. Çocuklarım için endişelenmeyin, iyi olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için. Her zaman mutluluğu aramaya devam edeceğim."

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.