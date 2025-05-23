Cannes Film Festivali'ne Ebru Yaşar damgası

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Dünya starları Cannes Film Festivali'nde boy gösteriyor.

Herkesin heyecanla takip ettiği etkinlik, 1946'dan bu yana dünyanın dört bir yanından gelen eserleri sergiliyor.

En iyi filmleri Altın Palmiye, Büyük Ödül, Jüri Ödülü ve diğer pek çok ödülün verildiği geceye yıldızlar damga vuruyor.

EBRU YAŞAR DA BU AKŞAM KIRMIZI HALIDA YÜRÜYECEK

13 Mayıs’ta başlayan 78. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürerken Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da tüm şıklığıyla bu akşam Cannes’da kırmızı halıda yürüyecek.

Sanatçı Ebru Yaşar, bu akşamki organizasyon için Cannes'e geldi.