Cansel Elçin İstiklal'deki bombalı saldırıdan kıl payı kurtuldu

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Taksim'de Pazar günü meydana gelen hain terör saldırısından kıl payı kurtulduğunu takipçileriyle paylaştı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı 6 vatandaşımızı hayattan koparırken, 81 kişi yaralandı.

Saldırıdan sonra başlatılan çok yönlü soruşturmada olayı kadın teröristin gerçekleştirdiği belirtildi. Çantayı banka bıraktığı çevredeki kameralardan tespit edilen Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli terörist Küçükçekmece'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, bombalı saldırı esnasında İstiklal Caddesi'nde olduğunu açıkladı.

"Ben de oradaydım"

Kıl payı kurtulduğunu belirten Cansel Elçin, paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" dedi.