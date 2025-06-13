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Adsız Aşıklar' dizisinde çırılçıplak bir sahneyle adından söz ettiren Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile 'Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalar yapan Elçin, eşinin bu sahnelerden habersiz olduğunu söyledi.

Cansel Elçin, 'Çıplak rol varsa, ilk bana geliyor çünkü herkes reddediyor. Artık giyinik rol oynayamıyorum, kaşem de 100 kat arttı.' şeklinde esprili bir şekilde konuştu.

Bayat, eşinin bazı sahnelerinden çekim sırasında değil, yayın sırasında haberdar olduğunu da söyledi.

ÇIPLAK GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın da şaşkınlık yaşadığını söyledi. Cansel Elçin, o anları şöyle anlatarak "Eşim, beni görünce ‘Bu ne!’ Çıplak rolün var orada." dedi.