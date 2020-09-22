Cansever'in gerçek adı ne? Cansever kimdir, kaç yaşında? Cansever Türk mü?

Cansever'in gerçek adı ne? Cansever kimdir, kaç yaşında? Cansever Türk mü?

Türkiye'nin Cansever olarak tanıdığı şarkıcının gerçek adı nedir? Cansever kimdir, nereli? İşte Cansever'in hayatı hakkında birbirinden ilginç detaylar...

Televizyon ekranında yayınlanan bir sabah programına uzun bir aradan sonra konuk olan Cansever 1992 yılından ilk albümünü çıkardıktan sonra büyük bir başarı yakalamış olan Cansever, Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelmiştir.

Bu da akıllara 'Cansever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?' sorularını getiriyor. İşte Cansever hakkında merak edilenler...

CANSEVER'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Cansever, ilk albümünü 1992 yılında çıkardı ve büyük başarı yakaladı. Daha 12 yaşında iken sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetti. İşte asıl adı Dzansever Dalipova olan Cansever hakkında merak edilenler...

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, Temmuz 1967 yılında Makedonya’da Veles şehrinde 7 çocuklu ailede en küçük çocuk olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Babası Makedonya’da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

CANSEVER'İN YÜKSELİŞİ

Çocukluğundan beri müzik dünyası içinde olan Cansever, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge" yi 1992 yılında Makedonya'da çıkartmış ve bu şarkı ile büyük bir başarı yakalamıştır.

CANSEVER'İN MESLEK HAYATI

Klip Müzik ile çalıştığı yıllarda iyi bir promosyon yapıldığı için uzun bir süreyükselişini sürdürdü. Ancak, Klip Müzik son yıllarında ne kendisine ne de sanatçılarına artık fayda sağlayamaz hale geldiğinde ve bir gün kapandığında Cansever'in şansı da kötüye gitmeye başladı.

CANSEVER'İN HASTALIĞI

Üstüne bir de Cansever'in yıllardır çektiği sağlık sorunları yeniden kendini hissettirmeye başladı. Stres ve üzüntü her geçen gün Cansever'in belini büküyor görüntüsünü olumsuz etkiliyordu.

CANSEVER'İN ALMANYA'YA YERLEŞMESİ

1994 yılında 24 yaşlarındayken bir tür romatizma çeşidi olan “Morbus Behterew” diye bir hastalık onu iki büklüm yaptı. Türkiye’de tedavisini olamadı 15 yıl çekti sonra 2007 yılında gittiği Almanya’ya yerleşti orada yaşamaya başladı.

ATA'NIN ÖLÜMÜNDEN CANSEVER SUÇLANDI

2009 tarihinde Almanya’da ameliyat oldu. Ameliyat olarak yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu. 2005 yılında “Gelinim Olur musun?” yarışmasından Ata ve meşhur anası Semra Yücel hanım ile tanıştı. Adana’ya konsere gittiğinde yanında Ata’yı da götürdü. Ata Adana’da otelde uyuşturucudan ölünce Cansever suçlandı.

Cansever 2013 yılının Eylül ayında “Hey Denysha” isimli yabancı şarkıyı seslendirip üstüne birde klip çekince sosyal medya sallandı.