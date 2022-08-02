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    Cansu Dere, bikinisiyle poz verdi

    Cansu Dere son olarak Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 08:32
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    Cansu Dere, bikinisiyle poz verdi

    Sadakatsiz dizisinde Asya rolüne hayat veren Cansu Dere, dizisi final yapar yapmaz soluğu tatilde aldı.

    Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

    "Bikini büyük gelmiş"

    Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Güzel oyuncunun bikinili fotoğrafı sosyal medya gündem oldu.

    Oyuncunun bikinili pozu, Instagram'da fanları tarafından bolca paylaşıldı.

    Dere'ye bazı takipçiler, "Bikini üstü büyük mü sanki" yorumları yaptı.

    Cansu Dere, bikinisiyle poz verdi #1

    Cansu Dere, bikinisiyle poz verdi #2


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