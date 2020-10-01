Cansu Dere: İhanete uğradım

Rol gereği aldatılan bir kadını oynayan Cansu Dere, gerçek hayatta da aldatıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Cansu Dere Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Dere, ekranlara geri döndüğü Sadakatsiz dizisi hakkında konuştu.

Dere "Rol gereği aldatılan bir kadını oynuyorsunuz, sizin de başınıza geldi mi?" sorusuna "Elbette, tabii ki ama tepkiler aynı değildir" şeklinde cevap verdi.

"O KADARINI NASIL SÖYLEYEYİM"

Dere, "Peki aldatıldığınızı ne yoluyla öğrendiniz?" sorusuna ise "Yok o kadarını nasıl söyleyeyim şimdi ama tepkiler ayrıdır. Oynadığım karakterle benim tepkiler farklıdır. Orda bir çocuğumuz vardır" yanıtını verdi.

"DEĞİŞİK BİR ŞEY YAPIYORUZ"

Rol aldığı yeni dizi 'Sadakatsiz' dizisi hakkında da konuşan Dere, "BBC'nin orjinal bir işi. Biz de Türkiye'ye uyarlıyoruz. İlgi çektiyse ne güzel. Değişik bir şeyler yapıyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. Setimiz çok keyifli" diye konuştu.