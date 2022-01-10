Cansu Dere, Miles Chamley-Watson ile aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile sevgili oldu.

Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, yeni bir aşka yelken açtı.

Geçen hafta piyasaya çıkan bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında, Dere ile dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson yer almıştı.

RIHANNA'NIN ESKİSİ

Los Angeles'tan çekim için bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Miles Chamley-Watson ile ünlü oyuncunun aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Miles Chamley-Watson, Rihanna ile bir dönem aşk yaşamıştı.

BİREYSEL ALTIN MADALYA KAZANAN İLK ABD'Lİ

Amerikan takımı şampiyonu, 2019 takım dünya şampiyonu, 2013 bireysel dünya şampiyonu, iki kez Olimpiyat ve 2016 takım olimpiyat bronz madalyası sahibidir. Hayatının ilk sekiz yılını, kendisi ve ailesi Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınana kadar Birleşik Krallık'ta ikamet ederek geçirdi. New York, Saint James'deki Knox Okulu'nda eskrim yapmaya başladı. 2013 Dünya Şampiyonasında, Chamley-Watson, Dünya Şampiyonalarında bireysel altın madalya kazanan ilk ABD'li eskrimci oldu.