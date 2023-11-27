Cansu Dere milyonluk anlaşmaya imza attı Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Cansu Dere, şimdi ise yaptığı reklam anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Bir dönem reyting reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya Arslan' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Cansu Dere, son olarak Şahsiyet dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti.

Duru güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim, şimdi de milyonluk reklam anlaşması ile gündeme geldi.

10 milyon lira

Cansu Dere büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Cansu Dere, bu iş birliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak.

Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamların, önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.