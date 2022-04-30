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    Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

    Özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen ve açıklamalar yapan Cansu Dere, "En çok evimde ve yaptığım seyahatlerde, yaşadığım yerden uzaklaştıkça kendimi rahat ve özgür hissederim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 14:37
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    Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile gözlerin üzerine çevrildiği Cansu Dere, Asya karakterini canlandırıyor.

    Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile birlikte başrolde yer alan oyuncu, Asya karakterini üzerine bir elbise gibi giydi.

    Asya'nın hırslarını, yalnızlıklarını ve hayata dair mücadelesini başarı ile yansıtan Dere, final öncesi bir dergi çekimi gerçekleştirdi.

    Özel bir dergi için kamera karşısına geçen Cansu Dere, kendisine dair önemli açıklamalar yaptı.

    "Ayrı bir ben yok"

    Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere, kendini en çok evde özgür hissettiğini söyledi.

    Elle dergisine kapak olan Dere, "Tanınmışlık farklı kimlikler yaratmadı, kameralar önünde bir ben evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani.

    Doğal olarak en çok evimde ve yaptığım seyahatlerde yaşadığım yerden uzaklaştıkça kendimi rahat ve özgür hissederim." dedi.

    Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok #1

    Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok #2

    Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok #3


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