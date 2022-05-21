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Cansu Dere: Tatildeyim

Cansu Dere: Tatildeyim

Sadakatsiz dizisinin final vermesinin ardından boşa çıkan Cansu Dere, "Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum" dedi.