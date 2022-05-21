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- Cansu Dere: Tatildeyim
Cansu Dere: Tatildeyim
- 21.05.2022 - 15:24
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'i buluşturan Sadakatsiz dizisi, final yapıyor.
Çarşamba günü son kez ekrana gelecek olan dizinin tanıtımı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Tanıtımı ile heyecan doruğa çıkaran Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yemek yiyen Dere, mekan çıkışı ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
Cansu Dere'nin tatili başladı
Arkadaşlarıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda buluşan Cansu Dere, uzun süre kaldığı mekanda arkadaşlarıyla sohbet eşliğinde yemek yerken, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Neşeli haliyle dikkat çelen güzel oyuncu, "Bildiğiniz gibi dizimiz final yaptı. Önümüzdeki günlerde final bölümüyle ekranlarda olacak.
Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.