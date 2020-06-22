Cansu Dere: Ünlü olmak için çok çaba harcamadım

Cansu Dere: Ünlü olmak için çok çaba harcamadım

Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile fenomenleşen Cansu Dere, yıllardır gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Cansu Dere, online bir dergiye röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Dere, en iyi arkadaşlarından birinin Ece Sükan olduğunu, birlikte hiç gitmedikleri ülkeleri keşfetmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

"KENDİMİ TANIDIM"

Güzel oyuncu, “Ben kendimi bile seyahatler sırasında daha iyi tanıdım. Mutlu olabileceğim küçük şeyler buldum, hayata bakış açımı değiştirdim. Yüklerimden kurtulup özgürleştim. Ece ile tatil yapmak müthiş. Çünkü aynı anda gülüp aynı anda susabiliyoruz.” dedi.

"KORKMUYORUM"

Hayatı boyunca uzun vadeli planlar yapmayı sevmediğini belirten Cansu Dere, şöyle konuştu: "Genç yaşımda şöhretle tanıştım. Kazanmak için çok çaba harcamadım, planlar kurup büyük fedakarlıklarda bulunmadım.

Bu nedenle de şöhretimi kaybetmekten korkmuyorum. Hayatımı şekillendirmesine müsaade etmiyorum.

Tanınıyor olmak yaptığımız işin doğal bir sonucu. Her zaman sadelikten ve doğallıktan yanayım."