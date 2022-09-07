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    Cansu Dere: Yalnızlık şahane

    Güzel oyuncu Cansu Dere, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:56
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    Cansu Dere: Yalnızlık şahane

    Sadakatsiz dizisindeki performansının yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Cansu Dere, Los Angeles’tan çekim için bir günlüğüne Türkiye’ye gelen Miles Chamley-Watson'la bir araya gelmişti.

    Cansu yalnız

    İkilinin pozları oldukça dikkat çekmiş, hatta Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

    Cansu Dere: Yalnızlık şahane #1

    Cansu Dere, Vogue dergisine konuştu. Yalnızlığı çok sevdiğini söyledi. Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey. Herkesin yalnız kalabilmesi lazım.

    "Temiz ilişkiler kalıyor"

    İnsanlar yalnız kalabilirse mecburiyetten kurtulur. Mecburi ilişkiler olmaz hayatında, temiz ilişkileri olur. Sadece kadın-erkek ilişkisi için konuşmuyorum. Arkadaşlık ilişkileri de buna dahil." dedi.

    Cansu Dere: Yalnızlık şahane #2

     

    Cansu Dere: Yalnızlık şahane #3

    Cansu Dere: Yalnızlık şahane #4

    Cansu Dere: Yalnızlık şahane #5


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