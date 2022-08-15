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    Cansu Dere'den bikinili paylaşım

    Ezel, Sıla ve Annem gibi dizilerin ardından Sadakatsiz dizisinde başrolü oynayan Cansu Dere, yaz sezonunu dinlenerek geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 08:43
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    Cansu Dere'den bikinili paylaşım

    Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde başrolü oynayan oyuncu Cansu Dere, şimdilerde Marmaris’te güzel havanın tadını çıkarıyor.

    Cansu Dere, son olarak güneşlendiğini anları takipçileriyle paylaştı.

    Hep fit

    Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

    Cansu Dere den bikinili paylaşım #1

    Cansu Dere den bikinili paylaşım #2


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