Cansu Dere'den hayranlarının yüreğini hoplatan açıklama! O isimle 'olabilir' dedi... Katıldığı bir gecede şıklığını konuşturan Cansu Dere, "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

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Son zamanların gözde isimlerinden olan Cansu Dere, bir markanın yüzü oldu...

Şu sıralar herhangi bir dizi projesinde yer almayan Dere, lansman gecesinde elbisesiyle göz kamaştırdı.

Parti öncesi gazetecilerle bir araya gelen Dere, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu, şık bir elbise ile gecede de tüm dikkatleri üzerine çekti.

"Heyecanlandıran bir iş yok"

Yeni bir iş beklediğini dile getiren Dere, "Tam olarak beni heyecanlandıran bir iş gelmedi. Birçok şey okuyorum ama hala yok. Stabil devam ediyor.” şeklinde konuştuktan sonra yeni film olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in birlikte oynadıkları ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ hakkında ise oyuncu, "Henüz fırsatım olmadı izleyemedim ama en kısa zamanda takip edeceğim.” dedi.

Kenan sorusuna cevap geldi

Dere, "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?" sorusuna “Bir daha tabii ki çalışırız ama şu an için öyle bir proje yok.” yanıtını verdi.