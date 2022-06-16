Cansu Dere'den ilişki İtirafı

Son olarak 'Sadakatsiz' adlı dizide rol alan Cansu Dere, şu sıralar hayatında kimse olmadığını söyledi.

Güzel oyuncu Cansu Dere, önceki akşam bir lansmana katıldı. Beyaz yırtmaçlı elbisesiyle göz dolduran Dere, özel hayatı ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dinlenmek istiyorum"

Sadakatsiz dizisi sonrası dijital platformda hemen dizi yapıp yapmayacağı konusunda da açıklık getiren Dere, "Ben projesi belli olmayan oyunculardanım. Reklam filmlerimizi çektik platform için. Benim yeni projeme biraz daha var. Açıkcası dinlenmek istiyorum." dedi.

"Bu işler kolay değil"

Aşk hayatı hakkında da konuşan Dere, "Hayatımda kimse yok. Olsa zaten siz herkesten önce öğrenirsiniz. Bu işler kolay değil. Yalnız kalmamak için bir ilişkiyi devam ettirmek ya da ilişkiye başlamak iyi bir şey değil." diyerek dikkat çekti.