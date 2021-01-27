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    Cansu Dere'den siyah beyaz paylaşım

    Cansu Dere, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karesi ile görenleri kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 07:29
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    Cansu Dere'den siyah beyaz paylaşım

    "Sadakatsiz"de Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Cansu Dere ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.

    SİYAH BEYAZ BİR FOTOĞRAF

    Her bölümü büyük ses getiren dizisindeki başarılı performansı kadar güzelliğine de övgüler yağdırılan ünlü oyuncunun son paylaşımı olay oldu.

    Cansu Dere'nin duru güzelliğini gözler önüne serdiği yeni karesi hayranlarından tam not aldı.

    Cansu Dere den siyah beyaz paylaşım #1

    Cansu Dere den siyah beyaz paylaşım #2

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