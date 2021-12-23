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    Cansu Dere'nin 23 bin TL'lik eşofmanı

    İki sezondur ekranda fırtına gibi esen Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, 23 bin TL'lik eşofman giyiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 14:43
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    Cansu Dere'nin 23 bin TL'lik eşofmanı

    Unutulmaz diziler Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde doktor Asya'yı canlandıran Dere, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Instagram hesabından iki milyon takipçisi olan güzel oyuncu en son kar pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

    23 BİN TL'LİK EŞOFMAN

    Cansu Dere'nin kar kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı. Oyuncunun ünlü bir markaya ait eşofman takımının fiyatının 23 bin TL olduğu öğrenildi.

    Cansu Dere nin 23 bin TL lik eşofmanı #1

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