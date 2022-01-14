Cansu Dere’nin yeni anlaşması

Sadakatsiz dizisindeki performansının yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Cansu dere yeni bir anlaşmaya imza attı.

İkinci sezonuyla ekrana gelmeye devam eden Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı ‘Asya’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere, yeni bir anlaşmaya daha imza attı.

Türkiye pazarına yeni giriş yapan kozmetik markası ünlü oyuncuyu marka yüzü olarak seçti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ürünün lansmanında marka yüzü olarak açıklanan ve cildine verdiği önemi her fırsatta belirten Cansu Dere "Marka yüzü olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.