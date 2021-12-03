Cansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü

Güzel oyuncu Cansu Dere, ödülünü almak için Madrid'e gitti.

Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Oyuncuya “Bireysel Başarı” ödülü verildi.

Cansu Dere ödül töreninin ardından bir İspanyol TV kanalına röportaj verdi. Röportajda ünlü oyuncunun İspanyolca konuşması dikkat çekti.

"İŞİMİ VSEVEREK YAPIYORUM"

“Bireysel Başarı” ödülünü Luz Casal’ın elinden alan Cansu Dere, “Mesleğimi çok severek yapıyorum ve karşılığında yurt dışında da ödüllendirilmekten büyük gurur duydum. Bu kısa ziyarette İspanyol izleyicisinin ilgisinden ve sevgisinden çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz ve bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim” dedi.