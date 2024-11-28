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Yusuf Balıkçı

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Ensonhaber YouTube kanalında Ceyhun Yılmaz ile Aklında Ne Vardı? programı birbirinden özel konuklarla izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yılmaz, son programında manken Cansu Taşkın'ı konuk etti.

Samimi açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, estetik sorusunu da yanıtladı.

"HİÇ NARKOZ OLMADIM"

Daha önce hiç estetik yaptırmadığı yönündeki ifadelerine açıklık getiren ünlü manken, "Şöyle bir cümle kurmuştum: Hiç narkoz almadım, sistemlerde bir ameliyatım yok. Onu sunayım gibi..." dedi.

"DEDEM FAZLA NARKOZDAN ÖLMÜŞ"

Taşkın sözlerine şöyle devam etti:

"Bende narkoz korkusu var. Ben anneannem ve dedemi hiç görmedim. Dedem fazla narkozdan vefat etmiş. Bu heralde bende bir bilinçaltı... Ve ben ağabeyimi kaybettim Kovid'den...

O da entübe edildi. Bunlar bende travma gibi bir şey oluşturdu.

"AMELİYAT OLAMIYORUM"

O yüzden buradan anlayın hiç olmadığını. Hatta nefes alamıyorum alerjik durumum var. Ameliyat olmam lazım olamıyorum."

Ceyhun Yılmaz'ın samimi sohbeti ve Cansu Taşkın'ın



Model olacağını tahmin ediyor muydun?

Bu fotoğrafı çektirirken aklında ne vardı?

Yanıldığın ilişkin oldu mu?

Başarı sonrası hangi cümleyi duymak istersin?

Cansu Taşkın kaç yaşında?

Senin rengin hangisi?

Ayrılıkları nasıl yaşıyorsun?

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