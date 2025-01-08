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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la çıkan görüntüleri kısa sürede gündem olmuştu.

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda, Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

"GEÇEN YIL YAŞANMIŞTI"

Görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Cansu Taşkın ise "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım." demişti.

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Yılmaz Erdoğan soruları yöneltilen Taşkın, eski aşkını yere göğe sığdıramadı. Yılmaz Erdoğan'dan bahseden Cansu Taşkın şunları söyledi:

"BENİM İÇİN EN ÖZEL AN"

'En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani. Ben zaten her zaman hiçbir kötü niyetim yok, hiçbir zaman onun hakkında kötü konuşamam. Çok değerli. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan insan ben olduğum için benim tanıdığım çok başka biri."