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    Cansu Tosun, anne oldu

    Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğlu Marsel dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 06:58
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    Cansu Tosun, anne oldu

    Ünlü oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun geçtiğimiz gün kameraların karşısına geçmiş ve bebeklerinin 1 hafta içinde dünyaya geleceği müjdesini vermişti.

    CEYDA DÜVENCİ DUYURDU

    Cansu Tosun, iyi bir hamilelik dönemi geçirdi ve bugün oğlu Marsel’i kucağına aldı. Sağlıklı olarak dünyaya gelen Marsel’in doğumunu haber veren isim ise çiftin yakın dostu Ceyda Düvenci oldu.

    Cansu Tosun, anne oldu #1

    Cansu Tosun, anne oldu #2

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