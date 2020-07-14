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Cansu Tosun, anne oldu
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğlu Marsel dünyaya geldi.
- Haber Merkezi
- 14.07.2020 - 06:58
Ünlü oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun geçtiğimiz gün kameraların karşısına geçmiş ve bebeklerinin 1 hafta içinde dünyaya geleceği müjdesini vermişti.
CEYDA DÜVENCİ DUYURDU
Cansu Tosun, iyi bir hamilelik dönemi geçirdi ve bugün oğlu Marsel’i kucağına aldı. Sağlıklı olarak dünyaya gelen Marsel’in doğumunu haber veren isim ise çiftin yakın dostu Ceyda Düvenci oldu.