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    Cansu Tosun: Babaannem koronavirüse yakalandı

    Ünlü oyuncu Cansu Tosun, koronavirüse yakalanan babaannesi için dua istedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 14:41
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    Cansu Tosun: Babaannem koronavirüse yakalandı

    Yeni doğum yapan oyuncu Cansu Tosun, sosyal medya hesabından takipçilerini üzen bir haber paylaştı.

    Babaannesi Döne Tosun’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten ünlü oyuncu sevenlerinden dua istedi.

    "GÜÇLENİP ÇIKACAK İNŞALLAH"

    Tosun paylaşımına “Babaannem dualarımız seninle güçlenip çıkacaksın inşallah hastaneden” notunu düştü.

    Cansu Tosun kimdir?

    Cansu Tosun: Babaannem koronavirüse yakalandı #1

    Cansu Tosun: Babaannem koronavirüse yakalandı #2

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