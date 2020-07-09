Cansu Tosun: Hamileliğim çok rahat geçiyor

Oyuncu çift, Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, sabırsızlıkla bekledikleri Marsel bebeğe bu hafta kavuşacak.

Bebek bekleyen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Bir mekanda kahvaltı yapan çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

"DOĞUMA AZ KALDI"

Muayene için doktora gideceklerini söyleyen Köstendil, “Doğuma az kaldı. İnşallah güzel haberler alırız” dedi.

"RAHAT VE GÜZEL GEÇİYOR"

Tosun da hamilelik sürecinin sorunsuz geçtiğini belirterek “Çok rahat ve güzel geçiyor. Her şey yolunda. Hiç zorlanmadım. İnşallah bu hafta doğum olacak” diye konuştu.

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