Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan babasıyla ilgili konuştu Ünlü oyuncu Cansu Tosun, yasak aşkla gündem olan babasıyla görüşüp görüşmediği sorusuna cevap verdi.

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Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Nişantaşı sokaklarında beraber görüntülenince "Yasak aşk yaşıyorlar" dedikodusu ortaya atılmış, kısa bir süre sonra da dedikoduların doğru olduğu ortaya çıkmıştı.

"Allah'a havale ediyorum"

Cansu Tosun'un "Gördükleriniz doğru, onları Allah'a havale ediyorum" diyen annesi Serpil Tosun, göndermeli paylaşımlarda bulunmaya devam ederken, Ümran Seyhan'la yazlıkta kapı komşusu olduklarını ve çok da iyi arkadaş olduklarını öğrenilmişti.

Şahsiyet'in ikinci sezon galasına katılan Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen babasıyla ilgili ilk kez açık açık konuştu.

Önce konuşmak istemedi

Yasak aşkı soran muhabirlere önce, "Şimdi mesela diziyi sorsanız daha heyecanlı, çok güzel bir işe başladım. Çok iyi gidiyor. Tiyatro oyunum çok iyi gidiyor" diyerek tepki gösteren Cansu Tosun,

"Herkes ne yaptığının..."

Ardından "Herkes ne yaptığının..." diyen fakat sonradan "Herkes kendi hayatından sorumlu" diyerek toparlayan Cansu Dere, babasıyla görüşüp görüşmediği sorulunca da "Yok olur mu hiç öyle şey? Babam o benim" cevabını verdi.