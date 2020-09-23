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    Cansu Tosun, streç film ile zayıflıyor

    Yeni doğum yapan ünlü oyuncu Cansu Tosun, kilolarını hızlı bir şekilde nasıl verdiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 07:54
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    Cansu Tosun, streç film ile zayıflıyor

    14 Temmuz'da ilk oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, ilginç zayıflama yöntemini takipçileriyle paylaştı.

    Cansu Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor.

    SIRRINI VERDİ

    Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da “Yıllardır zayıflamak istediğim de o bölgelerime streç film sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci” notunu düştü.

    Cansu Tosun, streç film ile zayıflıyor #1

    Cansu Tosun, streç film ile zayıflıyor #2

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