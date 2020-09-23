Cansu Tosun, streç film ile zayıflıyor

Yeni doğum yapan ünlü oyuncu Cansu Tosun, kilolarını hızlı bir şekilde nasıl verdiğini anlattı.

14 Temmuz'da ilk oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, ilginç zayıflama yöntemini takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor.

SIRRINI VERDİ

Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da “Yıllardır zayıflamak istediğim de o bölgelerime streç film sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci” notunu düştü.