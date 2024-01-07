Cansu Tosun ve oğlundan eğlenceli paylaşım! Sette makyaj Marsel'den... Cansu Tosun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğluyla eğlenceli anlara yer verdi. Tosun'un o videosuna yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Kirli Sepeti'nde oynayan Cansu Tosun, aynı zamanda da çok iyi bir anne...

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Tosun, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Oğluna Marsel adını veren Cansu Tosun, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Yorum yağdı

Oğluyla sosyal medyadan bir video paylaşan Cansu Tosun, herkesin beğenisini kazandı.

Marsel'in kendisine makyaj yaptığı anları, "Ekip sağlam" notunu düştü. Tosun'un oğluna ise "Geleceğin Kıvanç Tatlıtuğ'u" yorumları geldi.