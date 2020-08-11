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    Cansu Tosun'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Çukur’un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, bu yıl evlilik yıl dönümlerini Marsel'le kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 14:19
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    Cansu Tosun'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Marsel, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti.

    "YOL ARKADAŞIM"

    Cansu Tosun, bugün Instagram hesabından aile fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümlerini kutladı.

    Tosun, yayınladığı fotoğrafın altına; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, sevgilim, yol arkadaşım." yazıp eşi Köstendil'i etiketledi.

     

    Cansu Tosun dan evlilik yıl dönümü paylaşımı #1

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