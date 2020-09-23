Cansu Tosun'dan ilginç zayıflama tekniği! Cansu Tosun nasıl zayıflıyor? Cansu Tosun tekniği ile zayıflamak...

Cansu Tosun'dan ilginç zayıflama tekniği! Cansu Tosun nasıl zayıflıyor? Cansu Tosun tekniği ile zayıflamak...

Oyuncu Cansu Tosun, 14 Temmuz'da oğlu Marsel'i kucağına aldı. Hamilelik kilolarından kurtulmaya çalışan Cansu Tosun'un zayıflama tekniği merak ediliyor. Peki Cansu Tosun nasıl zayıfladı?

Hamilelik kiloları birçok kadınının korkulu rüyası iken, oyuncu Cansu Tosun'un buna bulduğu yöntem akılları karıştırdı.

Bölgesel zayıflamalar için takipçilerine öneride bulunan Cansu Tosun'un zayıflamak için belirli bölgelerine streç sardığı öğrenildi.

Peki bölgesel zayıflamak için Cansu Tosun'un zayıflama yöntemi işe yarar mı? İşte Cansu Tosun'un zayıflama yöntemi...

SIRRINI VERDİ

Cansu Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor.

Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da “Yıllardır zayıflamak istediğimde o bölgelerime streç film sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci.” notunu düştü.

CANSU TOSUN KİMDİR?

15 sene Alman Operası’nda bale eğitimi aldı. Daha sonra Jazz, Hip-hop ve Modern Dans eğitimi almaya başladı. 4 yaşından beri bir çok Alman markası için fotomodellik yaptı.

İlk dizisi, TRT1'de yayınlanan "Küçük Hanımefendi"de iki sezon başrol oynadı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan "Kayıp Şehir" dizisinde ve sonrasında iki sezon ATV dizisi "Bugünün Saraylısı"nda rol aldı.

1 yıl yurtdışında kalıp, bu süre içinde Mike Bernardin'den ActorsSpace'de eğitim aldı. Daha sonra, Ivanna Chubbuck derslerine katıldı. Star TV'de "Göç Zamanı"dizisi ile ekranlara geri döndü. Hemen ardından FOX TV'nin "Familya" dizisinde oynadı. 2017 yılında Show TV'nin "Bir Deli Sevda" dizisinde rol aldı.

EYLÜL'DE DİZİSİ YAYINLANACAKTI

Yapımcılığını Lawrence Bender yaptığı, yönetmenliğini Amerikalı yönetmen Sonia Nassery Cole yönettiği, yurt dışında bir çok film festivallerine katılacak olan “I Am You” filmi Eylül ayında da Türkiye'de izleyiciyle buluşacaktı.

Ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'un son filmi "Anna"da casus rolünü üstlenen Tosun, son olarak ise TRT1'in sevilen dizisi "Mehmetçik Kûtulamâre"de Fatma karakterine hayat verdi.

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evlidir.