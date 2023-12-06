Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya hakkında açıklama: 'Aynı projede yer alırım' Babasının yaşadığı yasak aşk ile sürekli gündem olan Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.

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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, önceki haftalarda Nişantaşı'nda bir erkek ile yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Seyhan'ın görüntülendiği kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un Serpil Tosun ile evli olan babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.

Babasının aşk hayatıyla gündemde olan Tosun, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

"Hiç oralara girmeyelim"

Muhabirlerin “Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız?” sorusuna Tosun, "O konuyla bunun ne ilgisi var? Tabii ki aynı projede yer alırım. Görürsem merhabalaşırım. Hiç oralara girmeyelim. Anne ve babamı bırakalım." cevabını verdi.

"Hiç hatırlamıyorum"

Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Ailem' notuyla paylaştığı fotoğrafta babasının olmadığını hatırlatan muhabirlere "Hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Tamam babamı da koyarım fotoğrafa." diyerek cevap verdi.