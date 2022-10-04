Cansu Tosun'un deniz keyfi

Geçtiğimiz hafta eşi Erkan Koçak Köstendil ve oğlu Marsel ile Bodrum Türk Filmleri haftasına katılan Cansu Tosun, ekim ayında denize girdi.

Daha önce 'Küçük Hanımefendi', 'Kayıp Şehir' ve 'Bugünün Saraylısı' gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde 'Beni Sev' adlı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Cansu Tosun, Bodrum Türk Filmleri haftasına katılmıştı.

Güzel oyuncu, eşi ve oğluyla olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Cansu Tosun'un "Festivalciler" notunu düştüğü paylaşıma, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Deniz keyfi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansu Tosun, ekim ayında denize girdi.

Beyaz bikinisiyle suyun içinde poz veren ünlü isim, bu kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Sahilde keyifli bir gün geçiren oyuncu, paylaştığı kareye; "Ekimde yaz bir başka" notunu düştü.

Bir çocuk annesi Tosun'un sahil pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 34 yaşındaki güzel oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.