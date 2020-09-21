Cansu Tosun'un suda doğum fotoğrafları

Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un oğlu Marsel'i suda doğurduğu ortaya çıktı.

14 Temmuz’da oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı öğrenildi.

Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Instagram’da paylaştı.

Doktoru Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

"HİÇ ROL YAPMADI"

"Doğum için Hollanda’yı seçmişlerdi. Salgın, sınırları kapatınca kavuşma anı için yeni plan yaptılar. Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da gelmek bilmedi. Erkan, Marsel’i gördüğü an, gözyaşlarını akıttı. Hiç rol yapmadı. Filmlerinde mutluluk gözyaşı dökmesi gerekirse bu anı hatırlaması yeterli."