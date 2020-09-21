Dolar
7.5675
0.1588%
Euro
8.9837
0.2387%
Altın
1952.29
0.0886%
Borsa
1111.96
0%
G. Altın
475.289
0.2867%
Bitcoin
82848.41
-0.1717%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Cansu Tosun'un suda doğum fotoğrafları

    Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un oğlu Marsel'i suda doğurduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 08:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cansu Tosun'un suda doğum fotoğrafları

    14 Temmuz’da oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı öğrenildi.

    Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını  doktoru Instagram’da paylaştı.

    Doktoru Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

    "HİÇ ROL YAPMADI"

    "Doğum için Hollanda’yı seçmişlerdi. Salgın, sınırları kapatınca kavuşma anı için yeni plan yaptılar. Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da gelmek bilmedi. Erkan, Marsel’i gördüğü an, gözyaşlarını akıttı. Hiç rol yapmadı. Filmlerinde mutluluk gözyaşı dökmesi gerekirse bu anı hatırlaması yeterli."

    Cansu Tosun un suda doğum fotoğrafları #1

    Cansu Tosun un suda doğum fotoğrafları #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir