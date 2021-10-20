Cara Delevingne, tek gecelik ilişkisini anlattı

Cara Delevingne’nin, katıldığı cinsellik konulu programda söylediklerinin yankısı sürüyor.

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan dünyaca ünlü model Cara Delevingne, özel hayatıyla ilgili deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.

Sarah Hyland ile 'Lady Parts' programına konuk olan Cara Delevingne, çarpıcı sözleriyle bir anda gündeme bomba gibi düştü.

"BU ÇILGINLIK"

Henüz çok genç yaşlarda tek gecelik bir ilişki yaşadığını anlatan Cara Delevingne, “Aslında beni eve bırakacaktı ama asansörde öpüşmeye başladık. Yani çok seksiydi. Harikaydı. Onu sevmediğimden değil, onunla o gün falan tanıştığımdan ve 'bu çılgınlık' gibiydi.” dedi.

Cara Delevingne, programın ilerleyen anlarında cinselliği doyasıya yaşamaya başladıktan sonra artık erotik film izlemeyi bıraktığını dile getirdi.