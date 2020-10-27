Cardi B, çantalarına gelen yorumlara tepki gösterdi

28 yaşındaki Cardi B, yaklaşık 130 bin dolar değerindeki çantalarıyla ilgili ırkçı yorumlara sinirlendi. Şarkıcı, aynı tavrın beyaz ünlülere gösterilmediğini söyledi.

Amerikalı rapçi Cardi B, bu kez lüks çantalarıyla gündem oldu.

Takipçilerinin karşısına zengin görünümüyle çıkmayı tercih eden Cardi B, satın aldığı pahalı çantalar nedeniyle ırkçı yorumlarla karşılaştı.

PAHALI ÇANTALARA IRKÇI YORUM

Bazı yorumlarda "çantaların siyahi bir kadın tarafından satın alındığı için değerini yitirdiği" ifade edildi.

"BUGÜN 4 ÇANTA ALDIM"

28 yaşındaki şarkıcı, yaklaşık 130 bin dolar değerindeki çantalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cardi B, "Her şeyden önce elbette çanta satın alabilirim. Esasen bugün 4 çanta aldım." dedi.

"NEDEN BEYAZ ÜNLÜLERE BUNU YAPMIYORSUNUZ"

Beyaz sanatçıların, kendisi gibi ırkçı yorumlara maruz kalmadığını dile getiren Cardi B, "Neden kadın rapçilere bu çantalardan alıp alamayacaklarını soruyorsunuz? Bunu beyaz ünlülere yapmıyorsunuz.

Bir diğer şey de çantaların değerini düşürmemizle ilgili. Aslında hip-hop dünyasında markalardan bahsettiğimizde onların değerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.