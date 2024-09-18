Cardi B doğumdan 8 gün sonra spora başladı! Takipçileri eleştirince sinirlendi 8 gün önce üçüncü kez anne olan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü isim, doğum yaraları daha iyileşmeden spor yapmaya başlayınca eleştirildi.

Haber Merkezi

Çocuklarının babası eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamasından hemen sonra üçüncü bebeğini beklediğini duyuran 31 yaşındaki rapçi Cardi B, 8 gün önce doğum yaptı.

Ünlü rap şarkıcısı, lohusalığının sekizinci gününde, soluğu spor salonunda aldı.

ÇOCUĞU BIRAKIP SPORA GİTTİ

Doğumun ardından spor yapmaya başladığını sosyal medya takipçileriyle paylaşan Cardi B, "Bu gece izinliyim, gece geç saatlerde spor salonuna gidiyorum... Ağır kaldırma yok, ağırlık yok, sadece önümüzdeki haftaya kadar dümdüz merdiven çalışması yapacağım." dedi.

Ancak rapçinin doğum yaralarının iyileşmeden spora gitmesi eleştirildi.

"SAHTE"

Cardi B, spor salonu videosunda "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hala yatakta dinleniyordum." açıklamasını yaptı.

"Bazen doğum sonrası depresyondan kaçınmak için zihninizi meşgul tutmanız gerekir ve benim için bu çalışmak ve aktif kalmaktır." diyen Cardi B, "Komik olan ne biliyor musunuz? 5 aylık hamileyken 7 kilo aldığımda beni aşağı çektiniz ama şimdi sahte bir endişe içindesiniz ve baskıdan mı bahsetmek istiyorsunuz?" dedi.