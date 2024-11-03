Cardi B'den Kamala Harris'e destek

Haber Merkezi

Amerika'da seçimlere az bir süre kalırken, bazı ünlü isimler de tercihlerini açıklamaya başladı.

Bu isimlerden birisi de Cardi B, oldu.

ABD'li şarkıcı Cardi B, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’e destek için Wisconsin eyaletinin West Allis kentinde düzenlenen seçim mitingine katıldı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

32 yaşındaki rapçi, konuşması sırasında kadınlardan yana olduğu için Kamala Harris'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

"O BENİM FİKRİMİ DEĞİŞİRTİRDİ"

Şarkıcı, Kamala Harris'in yarışa girene kadar bu yıl oy vermeyi bile planlamadığını söyledi. Cardi B, "O benim fikrimi tamamen değiştirdi. O yarışa katılana ve duymak istediğim, bu ülkede bundan sonra görmek istediğim şeyleri söyleyene kadar hiçbir adaya inancım yoktu" dedi.