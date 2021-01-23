Cardi B'nin dikkat çeken kıyafeti

Eşi ile çıktığı alışveriş turunda transparan görünümlü bir elbise giyen Cardi B, tüm bakışları üzerine topladı.

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Cardi B'nin, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım herkesin dikkatini çekti.

İlginç tarzı ile sık sık gündeme gelen Cardi B, yine kıyafetiyle konuşuldu.

Eşi Offset ile alışverişe çıkan Cardi B, bu kez şeffaf bir elbise izlenimi uyandıran kıyafet tercih etti.

FİLM KOSTÜMLERİNİ ANDIRDI

Kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu kıyafet, takipçileri tarafından Aquaman ve Atlantis filmlerindeki kostümlere benzetildi.

Ünlü şarkıcı ayakkabı konusunda ise elbisesine uygun bir model tercih etti.