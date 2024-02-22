Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan'dan Mehmet Ali Erbil yorumu! Uzun zamandır ekranlarda olmayan sunucu ve oyuncu Tarık Tarcan, yıllar sonra Çarkıfelek itirafıyla ve Mehmet Ali Erbil yorumuyla dikkat çekti.

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Çarkıfelek'in ilk sunucusu olarak hafızalarda yer eden Tarık Tarcan, 90'lı yıllara damga vuran isimlerdendi.

Uzun yıllar Çarkıfelek'te boy gösteren Tarık Tarcan şöhreti bırakıp, İstanbul’u terk etti.

Bozburun'da doğayla iç içe gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tarcan, Enver Aysever'e konuk oldu ve yıllar sonra itirafıyla dikkat çekti.

"Reytingler düştü"

"Çok para kazanmadım" diye konuşan Tarık Tarcan, programda "Para kazanmadım çok az rakamlara o işi yapmıştım ama tabii televizyon da beni çok önemli yerlere getirdi. Daha sonra özel kanallar daha çok gelişmeye yeni yarışmalar üremeye başlayınca biz de reyting düşükleri yaşamaya başladık." dedi ve şunları söyledi:

"Şarlatan arıyorlardı"

"Sonrasında bana dediler ki 'Tarık Bey siz oyuncusunuz, biraz böyle şarlatan komiklik falan yapar mısınız?' dedi, ben oyuncuyum yaparım ama tarzım değil onun için ben bu işi bırakayım dedim.

"Mehmet Ali Erbil bu işi götürdü"

Bıraktım sonra bu işe çok yakışan Mehmet Ali Erbil bu işi götürdü o anlamda götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Toplum böyle istiyor."

"Türk televizyonu böyle yayıncılığı reddetmeliydi"

Tarık Tarcan, Mehmet Ali Erbil'in kendisini bir kere olsun yayına çağırmadığını söyleyerek "Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting alma adına..." dedi.