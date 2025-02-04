Çarkıfelek'in unutulmaz hosteslerindendi! Emel Özkızıltaş son haliyle konuşuldu

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İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra ünlenen daha sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Emel Özkızıltaş, değişimiyle şaşırttı.

"TANIYAMADIM"

Ünlü ismin son haline; 'Başka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi yorumlar yapıldı.

Emel Özkızıltaş, son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yapmıştı.