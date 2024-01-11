Çarkıfelek'in unutulmaz ismi Tarık Tarcan'ın son hali gündem oldu!

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Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından biri olan c yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımızalarda yer edindi.
İstanbul'dan gitti
Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti.
Oyunculuğu bıraktı
Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor.
Şu an 66 yaşında
Şimdilerde 66 yaşında olan ünlü oyuncu, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanmasa da zaman zaman Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tarcan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Eski oyuncuya yorum yağdı.
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