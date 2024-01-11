Çarkıfelek'in unutulmaz ismi Tarık Tarcan'ın son hali gündem oldu! 90'lı yıllara damga vuran Çarkıfelek'teki hosteslik göreviyle ünlenen 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali herkesi şaşırttı.

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Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından biri olan c yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımızalarda yer edindi.

İstanbul'dan gitti

Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

Oyunculuğu bıraktı

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor.

Şu an 66 yaşında

Şimdilerde 66 yaşında olan ünlü oyuncu, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanmasa da zaman zaman Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tarcan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Eski oyuncuya yorum yağdı.