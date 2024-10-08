Çarli dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu dünyaevine girdi Bir döneme damga vuran Çarli dizisinde hayat verdiği Cilvenaz karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu evlendi.

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Haber Merkezi

1998-1999 yıllarında yayınlanan "Çarli" adlı dizi, o döneme damga vurdu.

Herkesin severek izlediği ve günümüzde de tekrarlarıyla gündem olan dizide "Cilvenaz" karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Çarli sonrası birkaç dizide rol alan ve şimdilerde ise veteriner hekimlik yapan Mine Çağlar Kondu, evlendi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Kondu, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞÖHRETİ ÇARLİ'DE YAKALADI

Öte yandan Talat Sanal'a ABD'de vefat eden amcası tarafından emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'deki hikayesinin anlatıldığı "Çarli" adlı dizideki "Cilvenaz" rolüyle şöhreti yakalayan Mine Çağlar Kondu, daha sonra "Sıcak Saatler", "Mavi Düşler" ve "Ayşecik" gibi projelerde rol aldı.

Oyunculuğa devam ettiği yıllarda İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, şimdilerde veterinerlik yapıyor.