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    Caroline Stanbury 19 yaş küçük aşkıyla tatilde

    Caroline Stanbury, kendisinden 19 yaş küçük İspanyol futbolcu Sergio Carrallo’ya kalbini kaptırmıştı
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 07:51
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    Caroline Stanbury 19 yaş küçük aşkıyla tatilde

    Finans uzmanı Cem Habib, 2003 yılında aşk yaşamaya başladığı İngiliz sunucu-oyuncu Caroline Stanbury ile 2014’te İstanbul’da evlenip İngiltere’ye yerleşmişti.

    BOŞANDI

    Yasmin, Aaron ve Zack adlarında üç çocuğu olan çift, geçtiğimiz ocak ayında boşandı. İngiltere'nin en tanınmış simalarından Caroline Stanbury, yeni bir aşk için elini çabuk tutmuş ve İspanyol futbolcu Sergio Carrallo’ya kalbini kaptırmıştı.

    19 YAŞ KÜÇÜK

    Mutlu birliktelikleri devam eden çift, tatil için soluğu Yunanistan Mykonos'ta aldı. 45 yaşındaki Stanbury, tatil yaptığı sevgilisinden 19 yaş büyük.

    Stanbury, kendisinden 19 yaş küçük İspanyol futbolcu Sergio Carrallo ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

    Caroline Stanbury 19 yaş küçük aşkıyla tatilde #1

    Caroline Stanbury 19 yaş küçük aşkıyla tatilde #2Caroline Stanbury 19 yaş küçük aşkıyla tatilde #3

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