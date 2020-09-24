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    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı

    Tatil için İtalya'nın kuzeyini tercih eden Symonds'ın keyifli olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 14:45
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    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatilde görüntülendi.

    Tatil, Başbakan Johnson'ın "Ne yazık ki salgında tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştık. Eğer ilerleme kaydedemezsek kısıtlamalar 6 ay sürebilir." dediği bir dönemde gerçekleşti.

    GECELİĞİ 600 STERLİN

    Symonds, 5 yıldızlı tatil için İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nü seçti.

    Johnson'ın nişanlısı, üç kız arkadaşıyla birlikte geceliği 600 sterlin olan otelde konakladı.

    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı #1

    WILFRED GÖRÜNTÜLENDİ

    Dışarıda gezerken kameralara yansıyan 32 yaşındaki Symonds'ın, oğlu Wilfred'i omuzdan askılı ana kucağında taşıdığı görüldü.

    Tatili dolu dolu geçiren Symonds ve arkadaşları tekne turu da yaptı.

    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı #2

    "SANKİ DÜNYAYI UMUSARMIYORDU"

    Daily Mail'in aktardığına göre, bir İngiliz turizmci, "Carrie çok rahat görünüyordu. Arkadaşlarıyla gülüyordu. Sanki dünyayı hiç umursamıyormuş gibiydi." dedi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın, oğulları Wilfred için koronavirüs salgınına rağmen kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlediği ortaya çıkmıştı.

    Törenin ardından birçok İngiliz vatandaşın "Kısıtlama varken, Başbakan neden vaftiz töreni düzenliyor?" ifadeleriyle tepki gösterdiği kaydedilmişti.

    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı #3

    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı #4

    Carrie Symonds, oğlu Wilfred ile tatile çıktı #5

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