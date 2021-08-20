Cedi Osman: Ebru'yu hiç kıskanmıyorum

Göcek tatilinde muhabirlerin görüntü aldığını fark edince sevgilisini havluya saran Cedi Osman, konuştu.

Basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu sevgilisi Ebru Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"KISKANÇLIK YOK"

Göcek'ten yeni dönen aşıklar, "Güzel bir tatil oldu." açıklamasını yaptı. Tatilde gazetecilerin görüntü aldığını fark edince sevgilisini havluya saran Osman, konuyla ilgili, "Arkadaşlar bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız." dedi.

"ÇOK SIKILDIK"

Bu durumu soran muhabirlere yanıt vermek istemeyen Ebru Şahin ise, "Biz hep böyle şeylerle konuşuluyoruz. Çok sıkıldık, inanın. Hepinize teşekkür ederiz." diyerek, hızla oradan ayrıldı.