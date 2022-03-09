Cedi Osman, sürpriziyle Ebru Şahin’i ağlattı

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, “Geleceğin Güçlü Kadınları” gecesinde yaptığı jestle sevgilisi Ebru Şahin'i duygulandırdı.

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı, üniversite okuyan kadınlara destek olmak için bir geceye katıldı. Cem Yılmaz’ın sunduğu gecede açık artırma yapıldı.

CEDİ KIYAFETLERİ ALDI

Amerika’da olan ünlü basketbolcu Cedi Osman, bir video yolladı ve sevgilisi Ebru Şahin’in kıyafetini 150 bin TL’ye satın aldığını açıkladı. Cedi Osman’ın bu jesti, güzel oyuncuyu ağlattı.

Ünlü reklamcı Fırat Parlak da büyük aşkla bağlı olduğu eşi Burcu Kara’nın kıyafetini 50 bin TL’ye satın aldı.