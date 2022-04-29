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    Cedi Osman ve Ebru Şahin evi tuttu

    Evlilik hazırlığı yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin, aşk yuvalarını tuttular.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 09:56
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    Cedi Osman ve Ebru Şahin evi tuttu

    Hercai ile yıldızı parlayan şu sıralar Destan dizisiyle de kariyerinde yükselmeye devam eden güzel oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman evlilik hazırlıklarına başladı.

    Eylül'e kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, İstanbul'da sevgilisiyle yaşayacağı evi tuttu. Suadiye'de deniz manzaralı bir daireyi gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman evi çok beğenince kontratı yaptı.

    1 yıllık peşin ödedi

    Ünlü basketbolcu aylık kirası 100 bin TL olan eve bir yıllık peşin ödeme yaptı.

    Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin ve Cedi Osman, Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere iki ayrı tören yapacak.

    Cedi Osman ve Ebru Şahin evi tuttu #1

    Cedi Osman ve Ebru Şahin evi tuttu #2


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