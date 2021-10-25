Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik telaşı

Ebru Şahin ile Cedi Osman, yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla dünyaevine girecek.

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle ünlenen başarılı oyuncu Ebru Şahin, yeni dizisi Destan ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şu sıralar iki heyecanı bir arada yaşayan Şahin, evlilik hazırlığı da yapmaya başladı.

EBRU GELİN OLUYOR

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la 1 yıllık ilişkilerinde hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

6 MİLYONLUK VİLLA

Çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla evlenmeyi planlıyor. Oyuncunun, şimdiden nikahları için mekan araştırmasına başladığı öğrenildi.

Bu arada Cedi Osman, Ebru Şahin'le oturmak için Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev aldı. 3 katlı lüks villanın dekorasyonuyla Ebru Şahin ilgileniyor.