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    Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik telaşı

    Ebru Şahin ile Cedi Osman, yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla dünyaevine girecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 10:50
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    Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik telaşı

    Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle ünlenen başarılı oyuncu Ebru Şahin, yeni dizisi Destan ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şu sıralar iki heyecanı bir arada yaşayan Şahin, evlilik hazırlığı da yapmaya başladı.

    EBRU GELİN OLUYOR

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la 1 yıllık ilişkilerinde hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

    6 MİLYONLUK VİLLA

    Çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla evlenmeyi planlıyor. Oyuncunun, şimdiden nikahları için mekan araştırmasına başladığı öğrenildi.

    Bu arada Cedi Osman, Ebru Şahin'le oturmak için Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev aldı. 3 katlı lüks villanın dekorasyonuyla Ebru Şahin ilgileniyor.

    Cedi Osman ve Ebru Şahin in evlilik telaşı #1

    Cedi Osman ve Ebru Şahin in evlilik telaşı #2

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