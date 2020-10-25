Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
11.22
3.40%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım

    Ebru Şahin ile şu sıralar ayrı düşen milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya hesabından sevgilisine özlemini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 14:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım

    Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin’in birliktelikleri tam gaz devam ediyor…

    Dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan Şahin, geçtiğimiz haftalarda hasretine dayanamayan sevgilisi Cedi Osman ile bir araya gelmiş, 2 gün de olsa zaman geçirmişti.

    SEVGİLİSİNİ ÖZLEDİ

    NBA takımlarından biri olan Cleveland Cavaliers forma giyen Cedi Osman, yine sevgilisi özledi.

    Cedi bu kez bir paylaşım yaparak, geride kalan yaz günlerini yâd etti.

    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım #1

    “NE GÜZEL GEÇMİŞTİ”

    Ebru Şahin ile bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Cedi Osman, “Ne güzel geçmişti bütün bir yaz” notunu düştü.

    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım #2

    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım #3

    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım #4

    Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım #5

    Görüş Bildir