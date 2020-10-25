Cedi Osman’dan yazdan kalma paylaşım

Ebru Şahin ile şu sıralar ayrı düşen milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya hesabından sevgilisine özlemini dile getirdi.

Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin’in birliktelikleri tam gaz devam ediyor…

Dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan Şahin, geçtiğimiz haftalarda hasretine dayanamayan sevgilisi Cedi Osman ile bir araya gelmiş, 2 gün de olsa zaman geçirmişti.

SEVGİLİSİNİ ÖZLEDİ

NBA takımlarından biri olan Cleveland Cavaliers forma giyen Cedi Osman, yine sevgilisi özledi.

Cedi bu kez bir paylaşım yaparak, geride kalan yaz günlerini yâd etti.

“NE GÜZEL GEÇMİŞTİ”

Ebru Şahin ile bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Cedi Osman, “Ne güzel geçmişti bütün bir yaz” notunu düştü.